2023/05/24 | 13:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BjPC1NAvZ6U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المواطنون في الحسينية يطالبون بايجاد حلول بعد تهديم السوق) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المواطنون في الحسينية يطالبون بايجاد حلول بعد تهديم السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).