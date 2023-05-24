2023/05/24 | 13:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأربعاء، عن قرب اطلاق تطبيق الكتروني يوفر الخدمات للمتقاعدين.

وقال معاون مدير الهيئة حسام عبد الستار، بحسب الوكالة الرسمية، إن “وفداً من هيئة التقاعد برئاستي زار اليوم، وزارة الصناعة وصرف أكثر من 35 هوية تقاعدية لموظفين محالين على التقاعد في الوزارة بيوم انفكاكهم”، مبيناً، أن “ذلك جاء وفق ما تضمنته حزمة إجراءات دعم المتقاعدين”.

وأضاف، أن “هيئة التقاعد انتقلت من العمل الورقي إلى الالكتروني، وتشكيل فرق ميدانية تعمل داخل الوزارات”، مؤكداً “استكمال الفرق العاملة في جميع الوزارات”.

وأكد، أن “العمل جارٍ على اطلاق تطبيق الكتروني باسم هيئة التقاعد الوطنية، وبامكان المتقاعدين من خلاله الاستعلام عن الراتب التقاعدي وتفاصيل الخدمة التقاعدية”، موضحاً، أن “التطبيق سيتم إعمامه على فروع هيئة التقاعد في بغداد والمحافظات كافة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق تطبيق إلكتروني للمتقاعدين قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق تطبيق إلكتروني للمتقاعدين قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).