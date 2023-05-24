الطريق إلى التقدم – محمد زكي ابراهيـم

2023/05/24 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد زكي ابراهيـم كثيراً ما تساءلت، وأنا أرى ما يجري في بلادنا من حوادث محزنة، وما يمارسه الناس فيها من سلوك مؤلم، عن الوسيلة المثلى للتغيير.وكيف يمكن أن يتحول العراق إلى دولة متقدمة، يتخلى فيها المجتمع عما ألفه من قيم وأعراف وتقاليد قديمة.وأنا لست أول من ضاق ذرعاً بمثل هذه الحال، ولن […]

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