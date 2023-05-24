الاستثمار الفاسد – ماجد مرهج السلطاني

2023/05/24 | 13:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد مرهج السلطاني اغلب المعامل والمصانع الحكومية قد توقفت بعد ٢٠٠٣ ومنها معمل المعجون في النعمانية في محافظة واسط، الذي کان یغطي حاجة البلد.اعادة تشغیل المعامل والمصانع حتی تسد حاجة البلد، واجب وطني،لان ذلك سوف يؤدي الى تشغیل الأيدي العاملة بدلا من الاعتماد على التوظیف الحكومي، فقط.العمل بالمصانع المحلیة مع ضمان اجتماعي وقانون […]

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