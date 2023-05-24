البصرة.. الدفاع المدني ينتشل جثة عامل وينقذ اثنين آخرين من حوض للصرف الصحي

2023/05/24 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، انتشال جثة عامل وإنقاذ اثنين آخرين من حوض عميق لمياه الصرف الصحي في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني، انقذت عاملين صيانة فقدى الوعي نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق فيما انتشلت جثة الثالث داخل حوض بعمق كبير لمياه الصرف الصحي في مركز محافظة البصرة".

واضافت أن "فرق الدفاع المدني، تسارعت بالنزول الى داخل الحوض وباشرت بعمليات رفع العمال بواسطة الحبال مع إجراء الإسعافات الأولية والانعاش الرئوي قبل تسليمهم الى الاسعاف الفوري لنقلهم الى المستشفى".

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