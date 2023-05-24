وزيرة الإتصالات تصدر أمراً وزارياً بتعيين 105 موظفاً على ملاك الوزارة

2023/05/24 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أصدرت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الأربعاء، أمراً وزارياً بتعيين 105 موظفاً على ملاك الشركات العامة للوزارة.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "الامر الوزاري صدر بناءً على ما جاء في كتاب مجلس الخدمة الاتحادي ذي العدد (2751/113/50)".

ودعت الوزارة بحسب البيان "المشمولين بالتعيين والمنشورة أسمائهم في الموقع الرسمي للحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية".

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