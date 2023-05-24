تثبيت فقرات جديدة بالموازنة تتعلق برواتب كردستان والمحاضرين وحملة الشهادات (وثائق)

2023/05/24 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الأربعاء، تثبيت فقرات جديدة بالموازنة تتعلق برواتب كردستان والمحاضرين وحملة الشهادات.

أدناه نص الوثائق:

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