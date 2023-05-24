المتحدث باسم الحكومة: لا ضرائب جديدة على وقود السيارات بالموازنة

2023/05/24 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الأربعاء، عدم وجود أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة.

وقال العوادي، إنه "لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023"، مبيناً أن "الوقود الذي يقدم للمواطنين سيبقى مدعوماً من الحكومة ووزارة النفط وبالأسعار نفسها".

وأضاف، أن "الضرائب المشار إليها في الموازنة هي داخلية حكومية بين شركات ومؤسسات وزارة النفط"، متابعاً أن "الوزارة تنتظر أن يحقق مصفى كربلاء المقدسة طاقته الإنتاجية الكاملة في العام المقبل، ويضاف له إنتاج الوحدة الرابعة في الشعيبة عام 2024 من البنزين، حيث سيعززان من تقليل استيراد البنزين ورفد مؤسسات وشركات وزارة النفط بالمداخيل الناجمة عن تقليل استيراد الوقود من الخارج".

وأكد العوادي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "عدم وجود تخوفات مقلقة مستقبلية بهذا الاتجاه".

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