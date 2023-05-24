عراقي يحوّل سيارته إلى محل حلاقة متنقل

2023/05/24 | 14:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر جاسم أركوازي تقريب الحلاقة من المواطنين، وبدأ يزور زبائنه أينما كانوا ومتى شاؤوا.حول شاحنته إلى صالون متنقل من حي إلى آخر في مدينة كركوك شمالي العراق، ملبيا حاجات زبائنه الكُثُر.

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