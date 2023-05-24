2023/05/24 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقباله رئيس حكومة روسيا ميخائيل ميشوستين، إن الصين مستعدة لمواصلة الوقوف بحزم مع روسيا في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للبلدين.وأضاف: “الصين مستعدة لمواصلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لدعم روسيا المركز الخبري الوطني.

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