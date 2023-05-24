2023/05/24 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ستستضيف الكويت النسخة 26 من بطولة كأس الخليج في ديسمبر/كانون الأول 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي الأربعاء في الدوحة.وفي جمعيته العمومية التي تضم 8 دول أعضاء، قرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتماد موعد خليجي 26 في الكويت رسمياً المركز الخبري الوطني.

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