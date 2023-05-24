مديرة صندوق النقد الدولي: أميركا لن تتخلف عن سداد الديون

2023/05/24 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الأربعاء، إنها واثقة في أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد الديون.

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