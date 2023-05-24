مداهمات عبر ألمانيا تستهدف نشطاء المناخ

2023/05/24 | 14:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/داهمت السلطات الألمانية 15 عقارا في أنحاء البلاد، وصادرت أصولا في إطار تحقيق يعنى بتمويل مظاهرات نظمتها جماعة “لاست جينيريشن” المعنية بالمناخ، حسبما قال الادعاء العام.وأوضح الادعاء العام في ميونيخ أنه يحقق مع سبعة أشخاص، تتراوح أعمارهم من 22 إلى 38 عاما، للاشتباه في تشكيلهم أو دعمهم منظمة إجرامية.وأطلق الادعاء العام التحقيق […]

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