غوارديولا يكشف مصيره مع مانشستر سيتي.. ويعلّق على مزاعم

2023/05/24 | 14:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على استمراره مع الفريق في الموسم المقبل 2024/2023، بصرف النظر عن نتائج التحقيق حول مزاعم خرق النادي للقواعد المالية.

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