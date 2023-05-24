2023/05/24 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدد لتأهيل مطار بغداد الدولي.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ترأس اجتماعاً خاصّاً لمناقشة الخطط المعدّة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "الاجتماع شهد، التداول في الإجراءات المتّخذة لإعلان تطوير وتأهيل المطار كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة، بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية IFC، بالإضافة إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي والمهم".

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان" ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدّد، ومواصفات عالية من أجل أن يصبح المطار لائقاً بالعاصمة بغداد ويعكس وجهها الحضاري، ويقدم أفضل الخدمات وأجودها، سواء للمسافرين العراقيين أو الوافدين للعراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتطوير مطار بغداد.. السوداني يؤكد ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتطوير مطار بغداد.. السوداني يؤكد ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).