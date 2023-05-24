متهمون بالقتل يشتبكون مع القوات الامنية في ميسان: إصابة منتسب برمانة يدوية

2023/05/24 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومري نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على ثلاثة متهمين بالقتل العمد، وضبط أسلحة واعتدة بحوزتهم.

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