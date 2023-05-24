بـ5 محافظات.. اعتقال 23 إرهابيا ومتهماً بقضايا قانونية

2023/05/24 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومري نيوز – امنأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على (23) إرهابيا ومتهماً بقضايا قانونية متنوعة في محافظة بغداد وكركوك والانبار والبصرة وميسان.

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