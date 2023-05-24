اعتقال متهم سرق أكثر من 50 مليون دينار في البصرة

2023/05/24 | 15:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم سرق أكثر من 50 مليون دينار في محافظة البصرة.

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