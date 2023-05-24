2023/05/24 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بعنصرين إرهابيين في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للهيئة، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تمكنت مفارز قسم المعلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يطيح بإرهابيين اثنين في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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