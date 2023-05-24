2023/05/24 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور قراري حكم بحق مدير بلديَّتي الحلة والقاسم الأسبق؛ إثر اقترافه مخالفات بواجباته الوظيفيَّة تسببت بإضرار المال العام.وذكرت الهيأة في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: الحبس الشديد لمدير بلديتي الحلة والقاسم الأسبق المركز الخبري الوطني.

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