بيان لنادي كربلاء يقرر حضور الجماهير الكربلائية في مباراة اليوم مع الزوراء في ملعب النجف

2023/05/24 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ادارة نادي كربلاء ان مبارة اليوم

بين كربلاء والزوراء التي ستجري على

ملعب النجف ستكون بحضور الجمهور

واوضح امين سر الهيئة الادارية لنادي

كربلاء وليد حسين لوكالة نون الخبرية

ان سعي الادارة الى تق

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