"تاريخيا كييف أسست موسكو".. شاهد تعليق مذيعة CNN على تصريح بوتين بأن أوكرانيا أسسها السوفييت

2023/05/24 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خريطة من القرن السابع عشر لشرح أن أوكرانيا قد تم إنشاؤها في ظل الاتحاد السوفيتي، وذلك خلال اجتماع مع فاليري زوركين، رئيس المحكمة الدستورية في روسيا.

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