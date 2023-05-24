بالتفاصيل.. السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بتأهيل وتطوير مطار بغداد

2023/05/24 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، اجتماعاً خاصاً لمناقشة الخطط المعدّة لتأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، شهد الاجتماع، "التداول في الإجراءات المتّخذة لإعلان تطوير وتأهيل المطار كفرصة استثمارية أمام الشركات العالمية المختصة، بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدولية IFC، بالإضافة إلى إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي والمهم".

وأكَّد السوداني، "ضرورة العمل وفق رؤية متكاملة وبجدول زمني محدّد، ومواصفات عالية من أجل أن يصبح المطار لائقاً بالعاصمة بغداد ويعكس وجهها الحضاري، ويقدم أفضل الخدمات وأجودها، سواء للمسافرين العراقيين أو الوافدين للعراق".

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