الركابي: طريق التنمية سيُحوّل العراق لمحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا

2023/05/24 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، الأربعاء، أن مشروع طريق سيُحوّل العراق إلى محطة رئيسية للتجارة ومحطة نقل كبرى بين آسيا وأوروبا.

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