2023/05/24 | 15:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1mpH1mkQW3A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لماذا تحولت الحرب بين الصدر والفاسديــ,ـن الى حرب عقائدية؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لماذا تحولت الحرب بين الصدر والفاسديــ,ـن الى حرب عقائدية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).