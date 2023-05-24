قمة نارية مبكرة في ربع نهائي كأس العراق

2023/05/24 | 15:15 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية يتصدر ترتيب الدوري العراقي لكرة القدم (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

أقيمت الثلاثاء في العاصمة بغداد قرعة الدور ربع النهائي لمنافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم، والتي أسفرت عن قمة نارية مبكرة.

وسحبت القرعة بحضور يونس محمود، النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي، حيث أسفرت عن مواجهة فريق القوة الجوية لغريمه التقليدي الزوراء، في كلاسيكو الكرة العراقية.

وسيواجه فريق "الصقور" منافساً آخر من العيار الثقيل، بعدما تجاوز عقبة الشرطة في دور الـ16 من المسابقة، إذ نجحوا في كسب تلك المواجهة بفارق ركلات الترجيح (7 - 6)، بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

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وأسفرت المواجهات، بعد لقاء الزوراء والقوة الجوية، عن مقابلة نفط ميسان للحدود وأربيل ضد البحري، والطلبة أمام الكرخ، على أن تقام المباريات، التي سيتم تحديد موقعها لاحقاً، في ملاعب الأندية التي ذكرت أولاً، وبطريقة خروج المغلوب، ويتم اللجوء إلى ركلات الترجيحية مباشرة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل.

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