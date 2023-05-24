تبرئة طارق رمضان من تهمة الاغتصاب في سويسرا

2023/05/24 | 15:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برأت محكمة في جنيف المفكر الإسلامي طارق رمضان، الأربعاء، من تهمة الاغتصاب والإكراه على اقامة علاقة جنسية وقضت بعدم وجود دليل ضده.

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