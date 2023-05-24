الحرس الثوري يعلن “تدمير خلية إرهابية” جنوب شرقي إيران

2023/05/24 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، عن “تدمير خلية إرهابية”، بمحافظة سيستان وبلوشيستان جنوب شرقي البلاد.وقالت وحدة العلاقات العامة لفيلق القدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية في بيان “إنه وفي ظل الرصد الاستخباري والاجراءات العملانية لمقاتلي الفيلق فقد تم القضاء على خلية إرهابية مسلحة كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية وتخريبية […]

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