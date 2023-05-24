رونالدو يتحدث عن توقعاته بشأن الدوري السعودي

2023/05/24 | 15:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض (أ ف ب) – يعتقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، القادم إلى نادي النصر بصفقة خيالية، ان الدوري السعودي لكرة القدم “سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية”.قال أفضل لاعب في العالم خمس مرات بعد تسجيله هدف الفوز للنصر الثلاثاء على الشباب 3-2 في مباراة جماهيرية في الرياض ضمن […]

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