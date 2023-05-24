2023/05/24 | 15:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النـزاهـة: صـدور أمري استـقـدام بحـق محافـظ ذي قـار وعدد من مديري الدوائر في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/24 | 15:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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