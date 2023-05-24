بينهم إرهابي .. الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على( 23 ) متهماً بقضايا قانونية متنوعة في بغداد وكركوك والانبار والبصرة وميسان

2023/05/24 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

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بعمليات استباقية ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعب قيادة عمليات البصرة وميسان والفرق السابعة والثامنة والسابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قرية مراطة الصغيرة التابعة إلى محافظة كركوك و( 22 ) متهما بقضايا قانونية متنوعة في قضاء القرنة والقائم والمجر الكبير وناحية العزير والدورة وقد جرى تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.

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