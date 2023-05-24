العراق يستعيد 20 مليون دولار محجوزة في الكويت منذ 32 عاما

2023/05/24 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، عن استرداد أكثر من 20 مليون دولار من الكويت.

وقال حنون في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "الهيئة استردت مبلغاً قدره 20 مليوناً و437 ألفاً و157 دولاراً أمريكياً " مبيناً، أن "هذا المبلغ كان محجوزاً في في البنك الوطني لدولة الكويت وهو من أموال السفارة العراقية في الكويت لعام 1990 بعد انقطاع العلاقات".

وأضاف، أن "ذلك جاء من خلال أخبار تلقاها صندوق استرداد أموال العراق، حيث تم البحث عن الأموال واسترجاع المبلغ بالكامل وإعادته أصوليا إلى خزينة الدولة عن طريق البنك المركزي العراقي".

وأكد، "أننا حالياً في طور المباحثات مع شركة قانونية سويسرية للمحاماة، إذ تم التفاهم معها واستكمال الإجراءات للتعاقد معها لأهمية وجود هكذا كيان قانوني يمثلنا في سويسرا بهدف معرفة حجم الأموال سواء كانت مالية أو مخشلات ذهبية أو سبائك ذهبية في سويسرا والتي تخص العراق للعمل على استردادها".

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