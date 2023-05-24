ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط وبرميل برنت يتجاوز 77 دولارا

2023/05/24 | 16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل بعض التطورات الإيجابية والتي عززت الطلب على النفط الخام وعلى رأسها التصريحات السعودية والتي وجهت انتقادات لوكالة الطاقة الدولية، بالإضافة إلى الانتقادات للمراهنين على انخفاض أسعار النفط.

وعلى خلفية تعاملات اليوم، نلاحظ بأن العقود الفورية لخام برنت ارتفعت بنسبة 0.55% وسجلت حوالي 78.21 دولارا للبرميل، وأيضا، سجلت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.68% لتصل إلى 74.30 دولارا للبرميل.

ولقد شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا ملحوظا على هامش تداولات اليوم، بسبب تصريحات وزير الطاقة السعودي، حيث صرح وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس الثلاثاء، بأن البائعين على المكشوف سيبقون متحفظين بشأن المضاربة بالسوق، كما طالب المضاربين في أسواق النفط بالحذر بشأن توقعاتهم عن تحركات أسعار النفط المقبلة، وذلك قبل أيام من اجتماع مزمع لتحالف أوبك بلس لاتخاذ قرار حول السياسة النفطية المستقبلية.

وتابع المسؤول السعودي على هامش جلسة حوارية بمنتدى قطر الاقتصادي الذي نظمته بلومبرج، بأن تحالف النفط أوبك بلس سيواصل العمل الاستباقي مع التحوط ضد ما قد يأتي في المستقبل بغض النظر عن أية انتقادات، وبخاصة مع فشل وكالة الطاقة الدولية في تقديراتها دائما لأسواق النفط الخام، وهذه التصريحات عززت الطلب على النفط الخام.

وفي الوقت ذاته، وجدت أسعار النفط الخام دعما بفعل التفاؤل حيال قوة الطلب الأمريكي على النفط وبخاصة بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، انخفاضا حادا بالمخزونات، حيث تراجعت مخزونات النفط الخام بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو.



وكذلك، هبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.

وتترقب أسعار النفط صدور بيانات المخزونات النفط الأمريكية الرسمية والتي تصدر من قبل إدارة الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، والتي دائما ما يكون لها تأثير قوي على مستويات الأسعار، وبخاصة وأنها تعطي توضيحا لحجم طلب الولايات المتحدة على النفط الخام والتي تعتبر من كبار مستهلكي النفط الخام عالميا.

وبالنسبة لأسعار الطاقة الأخرى، فقد سجلت عقود البنزين ارتفاعا بتعاملات اليوم بنسبة 1.77% ووصلت إلى 2.7093 دولارا للجالون، وأيضا، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي بنسبة 1.21% لتستقر قرب 2.519 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.



وكذلك، سجلت عقود زيت التدفئة صعودا بواقع 1.25% لتسجل نحو 2.3913 دولار>

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