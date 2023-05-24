تركيا.. محطات

2023/05/24 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض السياسيان القوميان أوميت أوزداغ وسنان أوغان الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا سوية تحت مظلة "تحالف الأجداد"، لكنهما ودون مقدمات وبشكل مفاجئ أصبحا على طرفي نقيض قبيل أيام قليلة من انطلاق المنافسة الثانية على كرسي الرئيس الثالث عشر.

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