2023/05/24 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الأربعاء، إلى المغرب. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل، اليوم، إلى المملكة المغربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس القضاء الأعلى يصل إلى المغرب المركز الخبري الوطني.

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