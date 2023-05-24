2023/05/24 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مُحافظ ذي قار الحاليِّ، وعددٍ من مُديري الدوائر في المُحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي محكمة تحقيق الناصريَّة المُختصَّة بالـنظـر في قـضايا النـزاهة أصدر أمري استقدامٍ بحقِّ محافـظ ذي قار الحالي بعدِّه رئيساً للجنة توزيع قطع الأراضي في المُحافظة؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة بتخصيص 3 عقاراتٍ لجرحى التظاهرات بموجب محاضر تخصيصٍ مُنفردةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات".

وأضافت أن "أحد أمري الاستقدام شمل أعضاء لجنة توزيع قطع الأراضي،وهم كلٌّ من مُديري بلديَّات ذي قار وبلديَّة الناصريَّة ودائرة عقارات الدولة، فضلاً عن مُمثل التسجيل العقاريِّ في المُحافظة وسكرتير اللجنة".

وأشارت الى أن "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر الأمرين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقدام محافظ ذي قـار وعدد من مديري الدوائر في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقدام محافظ ذي قـار وعدد من مديري الدوائر في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).