صندوق استرداد أموال العراق يعلن استرداد 20 مليون دولار من الكويت

2023/05/24 | 16:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن صندوق استرداد أموال العراق، اليوم الأربعاء، استعادة 20 مليون دولار من الأموال العراقية في دولة الكويت.

وأكد رئيس مجلس إدارة الـصندوق القاضي حيدر حنون في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنَّ "الـصندوق، وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة، نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ (20,437,157) مليون دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ، بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة".

وأوضح القاضي حنون أنَّ "الأموال كانت محجوزةً منذ العام 1990، وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها (كأماناتٍ) إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت".

وثمنَّ القاضي حنون "دور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد الأموال"، مُبيّناً أنَّ "البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب "العراق2" في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".





يذكر أنَّ صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف أيار الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ (80) ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف (كريدي سويس).

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