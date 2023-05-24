2023/05/24 | 16:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oUqE6-lmfCY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة بلغة الاشارات من اصم الى جهة حكومية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة بلغة الاشارات من اصم الى جهة حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).