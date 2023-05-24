ريال مدريد وبرشلونة يلتقيان في أغلى مباراة بتاريخ كرة القدم

2023/05/24 | 16:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يلتقي قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بعيدا عن الليغا...

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