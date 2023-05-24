القبض على متهم بحوزته 20 ألف بطاقة مصرفية في كركوك

2023/05/24 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قوات الحدود، اليوم الاربعاء، من القاء القبض على متهم بحوزته (20) ألف بطاقة مصرفية بدون موافقات رسمية في كركوك.

وقال بيان للداخلية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مديرية شرطة كمرك المنطقة السادسة وبالتعاون مع موظفي تحريات الكمارك في محافظة كركوك، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بحوزته (20) الف بطاقة مصرفية مخبأة داخل عجلة مخالفة للضوابط وغير خاضعة للموافقات الرسمية".

واضاف البيان، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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