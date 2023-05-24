السوداني يترأس اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني

2023/05/24 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس القائد العام للقوّات المسلّحة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القائد العام للقوّات المسلّحة محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني".

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