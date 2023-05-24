بمشاركة مئات الشركات.. جدة تحتضن الملتقى العراقي السعودي غدا

2023/05/24 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

تنطلق فعاليات "الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي" غداً الخميس بجدة؛ وينظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 300 شركة، وبحضور نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم، ووزير التجارة ماجد القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية بعددها الصادر اليوم عن رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي قوله إن: مجلس الأعمال السعودي العراقي الذي تأسس في العام 2017؛ يؤدي دوراً محورياً في رفع حجم التبادل التجاري، والتعريف بالمناخ الاستثماري، وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة.

وأشاد بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية من قبل القيادة السياسية في البلدين والتي توجت بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وتشمل الجلسة الافتتاحية للملتقى الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، فيما تتضمن أجندته تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك والشركة السعودية العراقية للاستثمار وفرص الاستثمار بالمملكة والعراق.

وتشهد الجلسة الافتتاحية توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق وتوريد المنتجات للشركات العراقية ودور قطاع النقل.

ويعول قطاعا الأعمال بالمملكة والعراق على مخرجات إيجابية للملتقى في ظل دعم واهتمام حكومي واضح، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي المشترك بجدة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.

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