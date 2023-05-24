الناتو: الجيش العراقي من أقوى جيوش المنطقة وتواجدنا استشاري وتدريبي

2023/05/24 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم

الأربعاء، أن الجيش العراقي أقدم من

الحلف، ومن أقوى جيوش المنطقة، فيما

أشار إلى، أن تواجده في العراق لأغراض

الاستشارة والتدريب.

وقال قائد بعثة الناتو الجديد في

الع

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