استفتاء جديد للمرجع الفياض: لايجوز للمدارس الأهلية وغيرها الإخلال بعملية التعليم (وثيقة)

2023/05/24 | 16:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مكتب المرجع الديني محمد اسحاق

الفياض على عدد من الأسئلة تخص

الامتحانات والمدارس الأهلية، كما قدم

مجموعة من التوصيات.

وجاء في اﻷسئلة التي قدمتها شبكة

الأئمة عليهم السلام:

بسم الله الرحمن الرحيم

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