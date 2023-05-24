2023/05/24 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن دموع الشريكة في ملكية نادي نيوكاسل يونايتد، البريطانية أماندا ستافلي، واحتفالها مع رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، بعد نهاية مباراة الفريق أمام ليستر سيتي في ملعب "سانت جيمس بارك"، إلا تلخيصا لحجم إنجاز النادي

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