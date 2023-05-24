"العبودية الحديثة".. صراعات "تفاقمها" وقوانين "غير كافية" لمكافحتها

2023/05/24 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفاقم ظواهر العبودية في العالم، والتي تشمل العمالة القسرية والاستغلال الجنسي للأطفال وتزويج القصر، في دول عربية وأجنبية، وفقا لتقرير"مؤشر الرق العالمي" للعام 2023، وهو أمر يطرح تساؤلات عن كيفية الحد منها ومكافحتها.

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