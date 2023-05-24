2023/05/24 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اجتمع محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، بممثلي الشركات النفطية ، للتنسيق الجاد بين ادارة المحافظة وهذه الشركات.وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” المياحي اجتمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجعل “واسط” محافظة نفطية وصناعية..



المياحي يلتقي بممثلي الشركات المركز الخبري الوطني.

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