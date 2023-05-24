2023/05/24 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).