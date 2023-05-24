2023/05/24 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم حرمان جمهور فريقي القوة الجوية والشرطة من الدخول إلى ملعبهما المفترض لمباراة واحدة.

وكانت لجنة الانضباط أصدرت في 21 من الشهر الجاري قراراً بشأن مباراة القوة الجوية والشرطة في بطولة الكأس التي جرت في ملعبِ الشعب الدوليّ بتاريخ 2023/5/16 ضمن منافساتِ كأس العراق.

ولفتت الانضباط "إذ دابَ مشجعو بعض الأندية على إطلاق بعض الهتافاتِ أثناء المباريات تتعارضُ مع القيم والمفاهيم الوطنيّة والدولية، وما تسببه هذه الهتافات من احتقانٍ داخل الملعب، وما تزرعه من غلٍ وحقدٍ بين الجماهير، وهذا ما رصدناه في الآونةِ الأخيرة في ملاعبنا".

وتبين للجنةِ قيام جماهير الفريقين "بإطلاقِ عباراتٍ مسيئة وهتافاتٍ بعيدة عن الروح الرياضيّة، وكنا قد حذرنا مسبقاً من الابتعاد عن هذه الأفعالِ، وقد رصدنا هذه التجاوزاتَ والمخالفات للوائح والتعليمات التي أصدرها اتحادُ كرة القدم".

وقررت لجنة الانضباط "حرمان جماهير فريقي الشرطة والقوة الجوية من دخول الملاعب لمباراةٍ واحدةٍ على أرضهم المفترضة، وستكون العقوبة مضاعفةً في حالة تكرار مثل هذه الهتافات، استناداً لأحكام المادة ( 67 / 4 / ح ) من لائحةِ الانضباط".

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