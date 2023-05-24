من كربلاء المقدسة.. وزيرة الهجرة تلتقي أكثر من ١٥٠ مواطنا من فئات عناية الوزارة وتوجه بحل مشاكلهم سريعا

2023/05/24 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان

فائق جابرو، أكثر من ١٥٠ مواطنا من فئات

عناية الوزارة من النازحين والعائدين

في قاعة البيت الثقافي بمحافظة كربلاء

المقدسة، واستمعت إلى المشاكل التي

يعانون منها والمعرقل

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